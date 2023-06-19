Воробьева (Туленкова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Туленкова) Елизавета

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.08.1869

Дата смерти

29.06.1906

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1869

Отец: Туленковъ Михаилъ

Мать: Туленкова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1888

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1892

Сын: Воробьева Ксенія

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Воробьевъ Мефодий

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1899

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Федоръ

Смерть
29.06.1906
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ горячки