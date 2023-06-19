Воробьева (Туленкова) Елизавета
Место рождения
Дата рождения18.08.1869
Дата смерти29.06.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1869
Отец: Туленковъ Михаилъ
Мать: Туленкова Татьяна
Рождение ребёнка
26.12.1888
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.01.1892
Сын: Воробьева Ксенія
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.06.1896
Сын: Воробьевъ Мефодий
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1899
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Федоръ
Смерть
29.06.1906
Причина смерти: Отъ горячки