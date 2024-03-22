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Воробьевъ Николай

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Воробьевъ Терентій

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Воробьевъ Антипъ

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Василиса

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