Воробьевъ Николай
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Воробьевъ Иванъ
Мать: Воробьева Анна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
1840
Сын: Воробьевъ Терентій
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
1852
Сын: Воробьевъ Антипъ
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Василиса