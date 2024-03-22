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Воробьевъ Терентій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Воробьевъ Николай

Мать: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1861

Сын: Воробьевъ Семенъ

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1865

Сын: Воробьевъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1867

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1869

Дочь: Елизавѣта

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1873

Сын: Воробьевъ Григорій

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1875

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Воробьевъ Павелъ

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Денисова Воробьева Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьевъ Василій

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Екатерина

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