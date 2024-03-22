Воробьевъ Терентій
Место рождения
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Воробьевъ Николай
Мать: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
30.01.1861
Сын: Воробьевъ Семенъ
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
17.07.1865
Сын: Воробьевъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
24.09.1867
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
25.09.1869
Дочь: Елизавѣта
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
09.02.1873
Сын: Воробьевъ Григорій
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
04.07.1875
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
1880
Сын: Воробьевъ Павелъ
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Бракосочетание
06.02.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьевъ Василій
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Екатерина