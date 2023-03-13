Воробьева (Кутукова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутуковъ Егоръ
Мать: Кутукова Татьяна
Рождение ребёнка
30.01.1861
Сын: Воробьевъ Семенъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1865
Сын: Воробьевъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Рождение ребёнка
24.09.1867
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Рождение ребёнка
25.09.1869
Дочь: Елизавѣта
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Рождение ребёнка
09.02.1873
Сын: Воробьевъ Григорій
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Рождение ребёнка
04.07.1875
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Рождение ребёнка
1880
Сын: Воробьевъ Павелъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьевъ Василій
Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Терентій