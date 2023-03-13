Воробьева (Кутукова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Кутукова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутуковъ Егоръ

Мать: Кутукова Татьяна

Рождение ребёнка
30.01.1861

Сын: Воробьевъ Семенъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1865

Сын: Воробьевъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1867

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1869

Дочь: Елизавѣта

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1873

Сын: Воробьевъ Григорій

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1875

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Воробьевъ Павелъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьевъ Василій

Отец ребёнка: Воробьевъ Терентій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Терентій

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