Воробьевъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьевъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьевъ Терентій

Мать: Воробьева Екатерина

Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Воробьева Макрина

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1897

Сын: Воробьевъ Илья

Мать ребёнка: Воробьева Макрина

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1898

Сын: Воробьевъ Тихонъ

Мать ребёнка: Воробьева Макрина

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Воробьевъ Ларіонъ

Мать ребёнка: Воробьева Макрина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Макрина

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