Воробьевъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьевъ Терентій
Мать: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Воробьева Макрина
Рождение ребёнка
18.07.1897
Сын: Воробьевъ Илья
Мать ребёнка: Воробьева Макрина
Рождение ребёнка
10.08.1898
Сын: Воробьевъ Тихонъ
Мать ребёнка: Воробьева Макрина
Рождение ребёнка
26.03.1904
Сын: Воробьевъ Ларіонъ
Мать ребёнка: Воробьева Макрина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Макрина