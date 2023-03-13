Воробьева (Сорокина) Макрина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокинъ Федоръ
Мать: Сорокина Евдокія
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Воробьевъ Василій
Рождение ребёнка
18.07.1897
Сын: Воробьевъ Илья
Отец ребёнка: Воробьевъ Василій
Рождение ребёнка
10.08.1898
Сын: Воробьевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Василій
Рождение ребёнка
26.03.1904
Сын: Воробьевъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Василій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Василій