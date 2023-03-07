Сорокинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Сорокинъ Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1881
Сын: Сорокинъ Федотъ
Мать ребёнка: Сорокина Евдокія
Рождение ребёнка
06.01.1888
Сын: Сорокинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Сорокина Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Макрина
Мать ребёнка: Сорокина Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенія
Мать ребёнка: Сорокина Евдокія