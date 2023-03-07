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Сорокинъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сорокинъ Николай

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1881

Сын: Сорокинъ Федотъ

Мать ребёнка: Сорокина Евдокія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Сорокинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Сорокина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Макрина

Мать ребёнка: Сорокина Евдокія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенія

Мать ребёнка: Сорокина Евдокія

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