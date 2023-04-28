Сорокина (Туленкова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Анфимовъ Петръ
Мать: Анфимова Ирина
Рождение ребёнка
02.03.1881
Сын: Сорокинъ Федотъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.01.1888
Сын: Сорокинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Макрина
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ