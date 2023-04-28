Сорокина (Туленкова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Туленкова) Евдокія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Анфимовъ Петръ

Мать: Анфимова Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1881

Сын: Сорокинъ Федотъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Сорокинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Макрина

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

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