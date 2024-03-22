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Воробьевъ Семенъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.01.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1861

Отец: Воробьевъ Терентій

Мать: Воробьева Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1880

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
05.03.1883

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1884

Сын: Воробьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Волкова Ирина

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
27.04.1896

Сын: Воробьевъ Яковъ

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова

сельцо Петровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евдокия Иванова

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