Воробьевъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения30.01.1861
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1861
Отец: Воробьевъ Терентій
Мать: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1880
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.03.1883
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.05.1884
Сын: Воробьевъ Федоръ
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Волкова Ирина
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.04.1896
Сын: Воробьевъ Яковъ
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Иванова
сельцо Петровка
Бракосочетание
Неизвестно