Воробьева Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Воробьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1880

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Рождение ребёнка
05.03.1883

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1884

Сын: Воробьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Волкова Ирина

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Рождение ребёнка
27.04.1896

Сын: Воробьевъ Яковъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

сельцо Петровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Семенъ

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