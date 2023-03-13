Воробьева Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Воробьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
06.08.1880
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.03.1883
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.05.1884
Сын: Воробьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Волкова Ирина
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
27.04.1896
Сын: Воробьевъ Яковъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
сельцо Петровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Семенъ