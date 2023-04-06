Воробьевъ Гавріилъ
Место рождения
Дата рождения17.07.1865
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865
Отец: Воробьевъ Терентій
Мать: Воробьева Екатерина
Рождение ребёнка
1891
Сын: Воробьевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева
Рождение ребёнка
05.08.1898
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Воробьевъ Виталій
Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева
Рождение ребёнка
24.09.1906
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно