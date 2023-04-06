Воробьевъ Гавріилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьевъ Гавріилъ

Воробьевъ Гавріилъ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865

Отец: Воробьевъ Терентій

Мать: Воробьева Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Воробьевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева

Рождение ребёнка
05.08.1898

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Воробьевъ Виталій

Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1906

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Воробьева Стефанида Прокопьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Стефанида Прокопьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close