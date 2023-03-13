Воробьева Стефанида Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Стефанида Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Воробьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
05.08.1898

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Воробьевъ Виталій

Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1906

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Гавріилъ

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