Воробьева Стефанида Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Воробьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
05.08.1898
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Воробьевъ Виталій
Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
24.09.1906
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Воробьевъ Гавріилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Гавріилъ