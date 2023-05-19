Воробьевъ Антипъ
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Воробьевъ Николай
Мать: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
11.10.1873
Дочь: Пелагеина Прасковья
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
10.10.1879
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
08.07.1890
Сын: Воробьевъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьевъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно