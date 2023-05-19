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Воробьевъ Антипъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Воробьевъ Николай

Мать: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1873

Дочь: Пелагеина Прасковья

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1879

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1890

Сын: Воробьевъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьевъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Воробьева Прасковья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Прасковья Афонасьева

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