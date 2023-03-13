Воробьева Прасковья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1873
Дочь: Пелагеина Прасковья
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
10.10.1879
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
08.07.1890
Сын: Воробьевъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьевъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Антипъ