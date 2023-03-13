Воробьева Прасковья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Прасковья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1873

Дочь: Пелагеина Прасковья

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1879

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1890

Сын: Воробьевъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьевъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Антипъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Антипъ

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