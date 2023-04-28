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Воробьевъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1864

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Аѳанасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Воробьева Екатерина

Мать ребёнка: Воробьева Елена

Рождение ребёнка
07.02.1892

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Воробьева Елена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1895

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Воробьева Елена

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1898

Дочь: Антонова Анна

Мать ребёнка: Воробьева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туленкова Евдокія

Мать ребёнка: Воробьева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Елена

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