Воробьевъ Андрей
Место рождения
Дата рождения01.07.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1864
Отец: Воробьевъ Иванъ
Мать: Воробьева Аѳанасія
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Воробьева Екатерина
Мать ребёнка: Воробьева Елена
Рождение ребёнка
07.02.1892
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Воробьева Елена
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1895
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Воробьева Елена
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1898
Дочь: Антонова Анна
Мать ребёнка: Воробьева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туленкова Евдокія
Мать ребёнка: Воробьева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Елена