Туленкова (Воробьева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова (Воробьева) Евдокія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьевъ Андрей

Мать: Воробьева Елена

Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1911

Сын: Туленковъ Иванъ

Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Туленковъ Илья

Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Федоръ

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