Туленкова (Воробьева) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьевъ Андрей
Мать: Воробьева Елена
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.11.1911
Сын: Туленковъ Иванъ
Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Туленковъ Илья
Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Федоръ