Воробьева (Епифанова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Епифанова) Елена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1866

Отец: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Мать: Голубцовъ Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Воробьева Екатерина

Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей

Рождение ребёнка
07.02.1892

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1895

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1898

Дочь: Антонова Анна

Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туленкова Евдокія

Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Андрей

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