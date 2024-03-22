Воробьева (Епифанова) Елена
Место рождения
Дата рождения17.05.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1866
Отец: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Мать: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Воробьева Екатерина
Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей
Рождение ребёнка
07.02.1892
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1895
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1898
Дочь: Антонова Анна
Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туленкова Евдокія
Отец ребёнка: Воробьевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Андрей