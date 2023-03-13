Голубцовъ (Хачина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Хачинъ Афонасий
Мать: Хачина Авдотья
Бракосочетание
13.11.1861
Рождение ребёнка
17.05.1866
Дочь: Воробьева Елена
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
17.12.1868
Сын: Голубцовъ Петръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
24.12.1871
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
05.07.1874
Дочь: Гальцева Марѳа
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифановъ Андрей
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифановъ Яковъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ефимья
Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ