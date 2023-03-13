Голубцовъ (Хачина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцовъ (Хачина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Хачинъ Афонасий

Мать: Хачина Авдотья

Бракосочетание
13.11.1861

Муж: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1866

Дочь: Воробьева Елена

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1868

Сын: Голубцовъ Петръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Анисія

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1874

Дочь: Гальцева Марѳа

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифановъ Андрей

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифановъ Яковъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ефимья

Отец ребёнка: Голубцовъ Епифановъ Назаръ

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