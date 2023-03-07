Голубцовъ Епифановъ Назаръ
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Исаковъ Михаилъ
Бракосочетание
13.11.1861
Жена: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
17.05.1866
Дочь: Воробьева Елена
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
17.12.1868
Сын: Голубцовъ Петръ
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
24.12.1871
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
05.07.1874
Дочь: Гальцева Марѳа
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
20.10.1883
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифановъ Андрей
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифановъ Яковъ
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ефимья
Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина