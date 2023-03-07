Голубцовъ Епифановъ Назаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцовъ Епифановъ Назаръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Исаковъ Михаилъ

Мать: Кобелькова, Исакова Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1861

Жена: Голубцовъ Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1866

Дочь: Воробьева Елена

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1868

Сын: Голубцовъ Петръ

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1874

Дочь: Гальцева Марѳа

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1883

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифановъ Андрей

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифановъ Яковъ

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ефимья

Мать ребёнка: Голубцовъ Ирина

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