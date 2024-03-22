Хачина (Щербакова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Щербаковъ Петръ
Мать: Щербакова Ульяна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Голубцовъ Ирина
Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Воробьева Прасковья
Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Малкина Фекла
Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Горшенина Марья
Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Самохина Прасковья
Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий
Рождение ребёнка
05.02.1867
Дочь: Соболева Агафья
Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачинъ Афонасий