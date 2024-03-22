Хачина (Щербакова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачина (Щербакова) Авдотья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Щербаковъ Петръ

Мать: Щербакова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Голубцовъ Ирина

Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Воробьева Прасковья

Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Малкина Фекла

Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Горшенина Марья

Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Самохина Прасковья

Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1867

Дочь: Соболева Агафья

Отец ребёнка: Хачинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачинъ Афонасий

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