Соболева (Хачина) Агафья
Место рождения
Дата рождения05.02.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1867
Отец: Хачинъ Афонасий
Бракосочетание
24.07.1883
Муж: Соболевъ Григорій
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Соболевъ Степанъ
Отец ребёнка: Соболевъ Григорій
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: (Соболева) Агафья
Отец ребёнка: Соболевъ Григорій
Рождение ребёнка
29.07.1896
Сын: Соболевъ Василій
Отец ребёнка: Соболевъ Григорій
Рождение ребёнка
21.03.1899
Дочь: (Соболева) Матрена
Отец ребёнка: Соболевъ Григорій
Рождение ребёнка
03.08.1904
Сын: Соболевъ Матвей
Отец ребёнка: Соболевъ Григорій