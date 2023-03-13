Соболева (Хачина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Хачина) Агафья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1867

Отец: Хачинъ Афонасий

Мать: Хачина (Щербакова) Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.07.1883

Муж: Соболевъ Григорій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Соболевъ Степанъ

Отец ребёнка: Соболевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: (Соболева) Агафья

Отец ребёнка: Соболевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1896

Сын: Соболевъ Василій

Отец ребёнка: Соболевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1899

Дочь: (Соболева) Матрена

Отец ребёнка: Соболевъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1904

Сын: Соболевъ Матвей

Отец ребёнка: Соболевъ Григорій

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