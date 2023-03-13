Соболевъ Григорій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Соболевъ Петръ
Мать: Соболева Фекла
Бракосочетание
24.07.1883
Жена: Соболева Агафья
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Соболевъ Степанъ
Мать ребёнка: Соболева Агафья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Соболева Агафья
Рождение ребёнка
29.07.1896
Сын: Соболевъ Василій
Мать ребёнка: Соболева Агафья
Рождение ребёнка
21.03.1899
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Соболева Агафья
Рождение ребёнка
03.08.1904
Сын: Соболевъ Матвей
Мать ребёнка: Соболева Агафья
сельцо Петровка