Соболевъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболевъ Григорій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Соболевъ Петръ

Мать: Соболева Фекла

Бракосочетание
24.07.1883

Жена: Соболева Агафья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Соболевъ Степанъ

Мать ребёнка: Соболева Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Соболева Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1896

Сын: Соболевъ Василій

Мать ребёнка: Соболева Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1899

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Соболева Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1904

Сын: Соболевъ Матвей

Мать ребёнка: Соболева Агафья

сельцо Петровка
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