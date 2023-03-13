Горшенина (Хачина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Хачинъ Афонасий
Мать: Хачина Авдотья
Бракосочетание
09.02.1872
Муж: Горшенинъ Калинникъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Калинникъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Горшенинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Калинникъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Горшенинъ Анисимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Калинникъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан