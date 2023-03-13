Горшенина (Хачина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Хачина) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Хачинъ Афонасий

Мать: Хачина Авдотья

Бракосочетание
09.02.1872

Муж: Горшенинъ Калинникъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Калинникъ

Рождение ребёнка
1876

Сын: Горшенинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Калинникъ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Горшенинъ Анисимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Калинникъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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