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Горшенинъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Горшенинъ Калинникъ

Мать: Горшенина (Хачина) Марья

Бракосочетание
26.01.1896

Жена: Горшенина (Путинихина) Анна

Рождение ребёнка
25.07.1897

Сын: Горшенинъ Николай

Мать ребёнка: Горшенина (Путинихина) Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Горшенина Ольга

Мать ребёнка: Горшенина (Путинихина) Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1905

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшенина (Путинихина) Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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