Горшенинъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Горшенинъ Калинникъ
Мать: Горшенина (Хачина) Марья
Бракосочетание
26.01.1896
Рождение ребёнка
25.07.1897
Сын: Горшенинъ Николай
Мать ребёнка: Горшенина (Путинихина) Анна
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Горшенина Ольга
Мать ребёнка: Горшенина (Путинихина) Анна
Рождение ребёнка
21.07.1905
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшенина (Путинихина) Анна