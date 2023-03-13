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Воробьева (Хачина) Прасковья
Воробьева (Хачина) Прасковья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Хачинъ Афонасий
1819 г.р.
Мать
Хачина (Щербакова) Авдотья
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Хачинъ Афонасий
Мать:
Хачина Авдотья
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