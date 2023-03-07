Щербакова Ульяна
Место рождения
Дата рождения1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Леонова Лукерья
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пономарева Прасковья
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Хачина Авдотья
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Самохина Анна
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Петръ