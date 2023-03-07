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Щербакова Ульяна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Леонова Лукерья

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пономарева Прасковья

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Хачина Авдотья

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Самохина Анна

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Петръ

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