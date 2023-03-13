Воробьева (Воробьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Воробьева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Воробьевъ Андрей

Мать: Воробьева Елена

Бракосочетание
11.11.1904

Муж: Воробьевъ Семенъ

Рождение ребёнка
15.03.1907

Дочь: Воробьева Матрона

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1911

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Воробьева Анастасия

Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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