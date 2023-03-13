Воробьева (Воробьева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Воробьевъ Андрей
Мать: Воробьева Елена
Бракосочетание
11.11.1904
Муж: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
15.03.1907
Дочь: Воробьева Матрона
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
04.12.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.04.1911
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Воробьева Анастасия
Отец ребёнка: Воробьевъ Семенъ
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан