Туленковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленковъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туленковъ Кузьма

Мать: Туленкова Евдокия Филиппова

Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Туленкова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1911

Сын: Туленковъ Иванъ

Мать ребёнка: Туленкова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Туленковъ Илья

Мать ребёнка: Туленкова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Евдокія

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