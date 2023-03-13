Туленковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Туленкова Евдокія
Рождение ребёнка
10.11.1911
Сын: Туленковъ Иванъ
Мать ребёнка: Туленкова Евдокія
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Туленковъ Илья
Мать ребёнка: Туленкова Евдокія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Евдокія