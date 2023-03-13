Туленкова Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова Евдокия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1891

Сын: Туленковъ Петръ

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1895

Сын: Туленковъ Николай

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туленковъ Федоръ

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Кузьма

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