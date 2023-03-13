Туленкова Евдокия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
11.06.1891
Сын: Туленковъ Петръ
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.12.1895
Сын: Туленковъ Николай
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туленковъ Федоръ
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Кузьма