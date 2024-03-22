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Туленковъ Кузьма

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Туленковъ Михаилъ

Мать: Туленкова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1891

Сын: Туленковъ Петръ

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1895

Сын: Туленковъ Николай

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туленковъ Федоръ

Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Евдокия Филиппова

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