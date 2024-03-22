Туленковъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Туленковъ Михаилъ
Мать: Туленкова Татьяна
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
11.06.1891
Сын: Туленковъ Петръ
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
06.12.1895
Сын: Туленковъ Николай
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туленковъ Федоръ
Мать ребёнка: Туленкова Евдокия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно