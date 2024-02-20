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Прийменко Иван Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Прийменко Василий Степанович

Мать: Прийменко Елена Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.02.1880

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Наталья Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.06.1882

Сын: Прийменко Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Прийменко Наталья Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.10.1885

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Наталья Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-87,зап-61
Бракосочетание
20.06.1886

Жена: Прийменко Мелания Васильевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7,лист-161,зап-8
Рождение ребёнка
?.12.1886

Сын: Прийменко Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Прийменко Мелания Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прийменко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Мелания Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1891

Дочь: Фиона Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Мелания Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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