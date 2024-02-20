Прийменко Иван Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1847
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.02.1880
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Прийменко Наталья Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.06.1882
Сын: Прийменко Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Прийменко Наталья Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.10.1885
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Прийменко Наталья Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-87,зап-61
Бракосочетание
20.06.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7,лист-161,зап-8
Рождение ребёнка
?.12.1886
Сын: Прийменко Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Прийменко Мелания Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прийменко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Прийменко Мелания Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1891
Дочь: Фиона Ивановна
Мать ребёнка: Прийменко Мелания Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно