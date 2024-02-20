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Прийменко Кирилл Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.12.1886

Дата смерти

05.04.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1886

Отец: Прийменко Иван Васильевич

Мать: Прийменко Мелания Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
05.04.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - сухотка | ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-235,зап-22
Похороны
07.04.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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