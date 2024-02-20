Прийменко Кирилл Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.12.1886
Дата смерти05.04.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
05.04.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - сухотка | ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-235,зап-22
Похороны
07.04.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука