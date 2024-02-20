Прийменко (Говтва) Мелания Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Говтва Василий Филиппович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
20.06.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7,лист-161,зап-8
Рождение ребёнка
?.12.1886
Сын: Прийменко Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прийменко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1891
Дочь: Фиона Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно