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Говтва Василий Филиппович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Говтва Филипп Петрович

Мать: Говтва Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Прийменко Мелания Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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