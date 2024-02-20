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Говтва Филипп Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1789

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Говтва Петр Васильевич

Мать: Говтва Екатерина Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Говтва Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марьяна Филипповна

Мать ребёнка: Говтва Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Говтва Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Сын: Говтва Василий Филиппович

Мать ребёнка: Говтва Матрена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1846
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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