Говтва Филипп Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1789
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Говтва Петр Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Говтва Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марьяна Филипповна
Мать ребёнка: Говтва Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Говтва Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Сын: Говтва Василий Филиппович
Мать ребёнка: Говтва Матрена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1846
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука