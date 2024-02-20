Говтва Петр Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1753
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780
Сын: Говтва Иван Петрович
Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Сын: Говтва Аким Петрович
Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1821
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука