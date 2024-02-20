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Говтва Петр Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1753

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Говтва Василий Денисович

Мать: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780

Сын: Говтва Иван Петрович

Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1784

Сын: Говтва Федор Петрович

Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789

Сын: Говтва Филипп Петрович

Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Сын: Говтва Аким Петрович

Мать ребёнка: Говтва Екатерина Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1821
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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