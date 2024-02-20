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Говтва Василий Денисович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Говтва Денис

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1753

Сын: Говтва Петр Васильевич

Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768

Дочь: София Васильевна

Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770

Сын: Говтва Моисей Васильевич

Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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