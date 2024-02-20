Говтва Василий Денисович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: Говтва Денис
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768
Дочь: София Васильевна
Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Говтва Анастасия Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно