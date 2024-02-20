Говтва Федор Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1784
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Говтва Петр Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1844
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука