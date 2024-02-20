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Говтва Федор Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1784

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Говтва Петр Васильевич

Мать: Говтва Екатерина Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1805

Сын: Говтва Иван Федорович

Мать ребёнка: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Говтва Никита Федорович

Мать ребёнка: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811

Сын: Говтва Василий Федорович

Мать ребёнка: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Сын: Говтва Емельян Федорович

Мать ребёнка: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1844
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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