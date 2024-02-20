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Говтва Емельян Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1826

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Говтва Федор Петрович

Мать: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1843
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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