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Говтва Анна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1805

Сын: Говтва Иван Федорович

Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Говтва Никита Федорович

Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811

Сын: Говтва Василий Федорович

Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Сын: Говтва Емельян Федорович

Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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