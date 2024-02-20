Говтва Анна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Говтва Федор Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно