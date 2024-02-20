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Говтва Никита Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Говтва Федор Петрович

Мать: Говтва Анна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836

Сын: Говтва Савва Никитин

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Говтва Владимир Никитин

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Сын: Говтва Иван Никитин

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Говтва Андрей Никитин

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Косьмина

Смерть
Неизвестно
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