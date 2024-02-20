Говтва Никита Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1808
Отец: Говтва Федор Петрович
Мать: Говтва Анна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836
Сын: Говтва Савва Никитин
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Сын: Говтва Иван Никитин
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Косьмина
Смерть
Неизвестно