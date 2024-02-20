Говтва Матрена
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Говтва Филипп Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марьяна Филипповна
Отец ребёнка: Говтва Филипп Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Говтва Филипп Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Сын: Говтва Василий Филиппович
Отец ребёнка: Говтва Филипп Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно