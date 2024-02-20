(Прийменко) Фиона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Фиона Ивановна

(Прийменко) Фиона Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.01.1891

Дата смерти

24.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1891

Отец: Прийменко Иван Васильевич

Мать: Прийменко Мелания Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
24.07.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close