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(Прийменко) Марфа Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

02.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1885

Отец: Прийменко Иван Васильевич

Мать: Прийменко Наталья Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-87,зап-61
Крещение
02.10.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Восприемники: Криволукские крестьяне : Алексей Алексеевич Олифер и Андрея Петровича Дьяченко жена-Гликерия Мвановна
Смерть
Неизвестно
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