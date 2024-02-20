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Прийменко Наталья Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1856

Дата смерти

07.05.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.02.1880

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.06.1882

Сын: Прийменко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.10.1885

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-87,зап-61
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Иван Васильевич

Смерть
07.05.1886
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - горячка | ГАДО ,Ф - 265-1-7, м/в-1886г.,лист-172,зап-20
Похороны
09.05.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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