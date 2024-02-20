Прийменко Наталья Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1856
Дата смерти07.05.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1880
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.06.1882
Сын: Прийменко Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.10.1885
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-87,зап-61
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1886
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - горячка | ГАДО ,Ф - 265-1-7, м/в-1886г.,лист-172,зап-20
Похороны
09.05.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука