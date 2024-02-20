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Прийменко Елена Даниловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Домникия Васильевна

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Прийменко Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Прийменко Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Прийменко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Сын: Прийменко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Сын: Прийменко Евмений Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857

Сын: Прийменко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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