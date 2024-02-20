Прийменко Николай Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.01.1876
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-3, м7к-1876г.,лист-126,зап-3
Военная служба
18.01.1876
Временно отпущенный рядовой 151-го пехотного Пятигорского полка
Смерть
Неизвестно