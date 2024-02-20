Прийменко Евмений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Евмений Васильевич

Прийменко Евмений Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Прийменко Василий Степанович

Мать: Прийменко Елена Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Сын: Прийменко Наум Евменьевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1869

Жена: Татьяна Федоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.06.1872

Сын: Прийменко Ипполит Евменьевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/в-1872г.,лист-149,зап-23
Рождение ребёнка
15.12.1874

Сын: Прийменко Павел Евменьевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1874г.,лист-123,зап-65
Рождение ребёнка
12.07.1877

Дочь: Ефимия Евменьевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-23,зап-29
Рождение ребёнка
1880

Сын: Прийменко Максим Евменьевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.08.1882

Дочь: Стефанида Евменьевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.08.1885

Сын: Прийменко Трофим Евменьевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-85,зап-56
Рождение ребёнка
19.12.1888

Дочь: Наталья Евмениевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close