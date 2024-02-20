(Прийменко) Ефимия Евменьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Ефимия Евменьевна

(Прийменко) Ефимия Евменьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1877

Отец: Прийменко Евмений Васильевич

Мать: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-23,зап-29
Крещение
12.07.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Василий Игнатьевич Угнивенко и Ивана Ивановича Прийменко жена Зиновия Демьяновна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close