(Прийменко) Стефанида Евменьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Стефанида Евменьевна

(Прийменко) Стефанида Евменьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

26.08.1882

Дата смерти

10.06.1886

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882

Отец: Прийменко Евмений Васильевич

Мать: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.06.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-172,зап-23
Похороны
12.06.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close