(Прийменко) Стефанида Евменьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения26.08.1882
Дата смерти10.06.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882
Отец: Прийменко Евмений Васильевич
Мать: Татьяна Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.06.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-172,зап-23
Похороны
12.06.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука